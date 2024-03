Juventus, per il nuovo sponsor di maglia si guarda in Arabia

Il campionato di SerieA, e in generale gli altri in Europa, sono fermi per la disputa dei match delle Nazionali. Le squadre, decimate dalle convocazioni, stanno quindi lavorando a ranghi ridotti in attesa del ritorno dei loro calciatori, per poi riprendere l'ultima parte della stagione, che deciderà molte cose. In casa Juventus soprattutto bisognerà centrare la qualificazione alla prossima ChampionsLeague, oltre alla vittoria della CoppaItalia, che passerà per le semifinali contro la Lazio.Intanto fuori dal campo, la dirigenza sta pensando al prossimo sponsor di maglia, vista la prossima scadenza dell'accordo con Jeep: il 30 giugno scadrà la partnership da 45 milioni annui con il marchio, e la dirigenza sta guardando all'Arabia per il prossimo sponsor.Un a delegazione era presente all'ultimo GP d'Arabia di Formula Uno per testare il terreno e per capire quali margini ci siano per ottenere una sponsorizzazione: ad oggi sembra difficile ottenerla, ma la dirigenza sta lavorando per cercare di trovare al più presto un altro main sponsor.