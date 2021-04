Juventus-Parma: i 5 migliori gol della sfida

Le reti che hanno caratterizzato la storia della partita

La Juventus scenderà questa sera in campo contro il Parma nella partita valevole per la trentaduesima giornata della Serie A. Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno ripercorso i cinque gol migliori della sfida.

"Cristiano Ronaldo viaggia alla media di 2 gol a partita quando si gioca Juventus-Parma. Con esemplare regolarità, nelle due precedenti gare ha messo a segno una doppietta ogni volta. Particolarmente importante l'ultima, quella dello scorso campionato: una rete per tempo per vincere 2-1 una gara non semplice da risolvere.