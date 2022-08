Juventus Next Gen, vittoria netta in amichevole con il Fiorenzuola

La Juventus Next Gen, nell'ultima gara prima dell'inizio della stagione, ha battuto il Fiorenzuola per 3-0.

redazionejuvenews

La Juventus Next Gen, alla prima uscita con il nuovo nome, ha sconfitto in un test amichevole la Fiorenzuola, per 3-0, ad una sola settimana dall'esordio in campionato. Reti di Sekulov, Barbieri e Da Graca. Ecco il report del sito bianconero: "L'ultimo test prima dell'inizio ufficiale della stagione è coinciso con la prima amichevole dopo il passaggio da Juventus Under 23 a Juventus Next Gen. Un renaming che, come vi abbiamo spiegato qui, racconta un cambiamento totale e significativo.

Una domenica storica, dunque, per il Club bianconero che si è conclusa con una vittoria per 3-0 sul campo del Fiorenzuola, un'altra squadra (dopo la Reggiana) che il week-end del 3/4 settembre inizierà il campionato di Serie C. Venendo al match: è Sekulov a sbloccare la partita al 36' con una conclusione da fuori area che non lascia scampo a Battaiola, mentre nella ripresa, al minuto 2, il gol su sviluppo da calcio d'angolo di Barbieri indirizza ulteriormente la gara nella direzione desiderata dai bianconeri e alla mezz'ora Da Graca, di testa, chiude definitivamente i conti.

Finisce, dunque, con il sorriso la pre season della squadra allenata da Mister Massimo Brambilla e con la giusta carica per iniziare la nuova annata. La prossima settimana inizia ufficialmente la stagione: la Juventus Next Gen partirà in casa, ad Alessandria, contro il Trento. Appuntamento per sabato 3 settembre alle ore 17:30. Qui il calendario completo".