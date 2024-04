Juventus Next Gen, vittoria contro la Fermana: a segno Nonge

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulla Next Gen. Ecco il report della gara con la Fermana: "Nella gara valida per la 37^ giornata di campionato, la Juventus Next Gen conquista un successo nell’ultima gara casalinga battendo la Fermana per 2-1, trovando prima l’iniziale vantaggio grazie alla rete di Guerra e poi riuscendo a reggere al pareggio degli ospiti, riacciuffando il nuovo gol decisivo in 10 uomini grazie alla prodezza all’80’ firmata da Nonge. Tre punti che portano la Juventus Next Gen al 6° posto in classifica a quota 54 punti - eguagliando il record di punti all-time per squadra bianconera in Serie C, con una partita ancora da giocare prima dell’inizio dei playoff. Di seguito il racconto del match, l’intervista a mister Brambilla e il tabellino della partita. IL RACCONTO DEL MATCH Il primo tempo inizia con una brutta notizia per la Juventus Next Gen, con l’infortunio di Turicchia - rimasto a terra a seguito di un contrasto di gioco e che costringe così dopo soli 10’ mister Brambilla a fare il primo cambio della gara, facendo entrare al suo posto Mulazzi. L’inerzia però è dalla parte dei bianconeri che al quarto d’ora di gioco sbloccano il risultato grazie alla rete del solito Guerra su assist di Hasa. Un gol che anestetizza per un po’ la sfida, con le squadre che continuano a studiarsi e la Juventus Next Gen che prova a rallentare il ritmo: al 30’ occasione per Nonge, ma il suo tiro dalla distanza è debole e centrale, senza creare preoccupazioni per la Fermana. Gli ospiti però non mollano e a ridosso della fine del primo tempo trovano la rete del pareggio con Sorrentino che al 43’ porta il punteggio sull’1-1. Nella ripresa la Next Gen prima rischia grosso al 50’, a seguito di un’uscita imprecisa di Daffara con Muharemovic che sulla linea di porta non concede il gol del vantaggio alla Fermana, per poi ritrovarsi nove minuti dopo in inferiorità numerica a seguito dell’espulsione di Guerra - fuori per doppio giallo dopo un contrasto in area con Spadelieri che costringe i ragazzi di mister Brambilla a giocare in 10 contro 11 nell’ultima mezz’ora. Nel momento in cui potrebbe arrivare la svolta negativa però, i bianconeri dimostrano ancora una volta grande maturità - a conferma del grande girone di ritorno disputato da una squadra cresciuta tanto nel corso dei mesi: la Next Gen infatti non va rischia nulla dalla Fermana e poi all’80’, trova il gol del nuovo vantaggio grazie a una prodezza di Nonge che trova una traiettoria perfetta con un grande tiro dalla distanza che va a insaccarsi sotto la traversa. È la prodezza che decide il match, controllato nel finale dai ragazzi di mister Brambilla nonostante l'inferiorità numerica".