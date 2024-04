Juve Next Gen, Brambilla: “I risultati non sono casuali”

Massimo Brambilla ha commentato il rendimento della sua Juventus Next Gen: per il tecnico, il miglioramento dei risultati non sarebbe casuale

Tramite i canali ufficiali del club, Massimo Brambilla ha commentato il rendimento fino a questo punto della stagione della Juventus Next Gen. Ecco le sue parole: "I risultati non vengono mai per caso. C’è un lavoro dietro, da parte dei ragazzi, da parte nostra, dello staff e di Claudio Chiellini e della dirigenza. Noi, tutti, eravamo coscienti che stavamo lavorando bene, anche se i risultati non arrivavano. Sebbene ci dispiacesse, siamo stati bravi a stare sul pezzo, con serietà, e a non mollare.Nel calcio non è automatico che sia sufficiente fare le cose bene per ottenere risultati. Per mia esperienza, quando si semina bene con i ragazzi così giovani, poi si raccoglie. Quando abbiamo iniziato a fare punti nel girone di ritorno è aumentata la sicurezza, ma la base è il gruppo e il fatto che, anche nei momenti difficili, qualcosa di buono continuassimo a vederlo. Da parte nostra, come staff e dirigenza, abbiamo parlato loro a lungo, facendo capire ai ragazzi che era fondamentale continuare a lavorare con serietà e serenità, e che i risultati sarebbero alla fine arrivati".