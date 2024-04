Juventus Next Gen, sconfitta sul gong contro il Cesena: termina 2-1

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sulla Next Gen. Ecco il report della gara con il Cesena: "Nella 35^ giornata di campionato la Juventus Next Gen si ferma in casa contro il Cesena: al bellissimo gol del vantaggio di Turicchia risponde nel finale il Cesena che nei minuti di recupero trova la rete per ribaltare il match Riavvolgiamo il nastro e riviviamo le emozioni della sfida con il racconto della gara, le parole di mister Brambilla e il tabellino. IL RACCONTO DEL MATCH Partita bloccata e una sfida non semplice per i ragazzi di mister Brambilla, che lancia Pedro Felipe all’esordio nella difesa titolare e prova a mettere in difficoltà un Cesena che, già sicuro della promozione, ha sicuramente meno responsabilità e pensieri nell’affrontare la gara. Il match però, oltre a essere nervoso a tratti in avvio, non decolla, con la Juventus Next Gen impegnata nel provare a ripartire, ma senza incidere come sperato. Un’accelerazione con tiro finito alto di Salifou è una delle poche emozioni che regalano i primi 45 minuti, mentre il Cesena al 38’ va vicino alla rete del vantaggio: ottima azione di Pierozzi che riesce a evitare un paio di avversari e poi prova a calciare sul secondo palo, con il pallone esce di un soffio. Il pericolo scampato fa in parte rifiatare i bianconeri, che provano a ritrovare lo smalto mostrato soprattutto in avvio - cercando nuove trame di gioco per sopperire alla mancanza di un riferimento offensivo come Guerra, vero e proprio trascinatore della squadra di Brambilla nelle ultime settimane. La ripresa invece parte con un piglio diverso, la Next Gen ci prova con più convinzione nonostante il brivido iniziale lo firmi ancora una volta il Cesena: al 47’ stacco di testa di Pierozzi che sul secondo palo non inquadra lo specchio della porta. La risposta dei ragazzi di mister Brambilla questa volta non si fa attendere, con Turicchia che al 52’ va vicino al gol del vantaggio: break di Nonge che prende velocità e spazio e serve il compagno che ha seguito l’azione, l’esterno bianconero prova la conclusione ma il pallone esce di un soffio. La svolta del match arriva a cavallo dell’ultimo quarto d’ora di sfida, con i bianconeri che prima sfiorano il gol con Anghelé in contropiede - provando il tiro da posizione difficile e il pallone che termina alto. È il preludio, 60 secondi dopo, alla rete del vantaggio: bellissima azione dopo il recupero palla, con Anghelé che tiene il pallone in area e poi serve Turicchia che infila il pallone all’incrocio dei pali. Nel finale però l’inerzia del match torna a favore del Cesena, che nel giro di cinque minuti trova prima la rete del pareggio con Ciofi sugli sviluppi di un calcio d’angolo su assisti di Francesconi e poi in pieno recupero trova grazie all’ottima palla di Berti il giusto passaggio per Simone Corazza che rimane freddo in area davanti a Daffara e segna la rete del definitivo 1-2 con cui si conclude la partita, condannando così la Juventus Next Gen alla sconfitta".