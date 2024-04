Juventus Next Gen, l’approfondimento sul weekend dei giovani talenti

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulla Next Gen. Ecco il comunicato: "Questa settimana la nostra consueta rubrica sui nostri ragazzi in prestito in Italia e all’estero parte dalla Serie D. Nicolò Ledonne è infatti uno dei protagonisti della promozione in C della Pianese, con una giornata d’anticipo. Una promozione arrivata matematicamente grazie alla vittoria per 2-3 in trasferta contro il Seravezza Pozzi; un grande campionato per la squadra toscana, in cui Nicolò, centrocampista di Chivasso, classe 2004, è stato finora protagonista con 9 gol e ben 11 assist. Dalla D alla B: continua la lotta della Sampdoria per la scalata alle posizioni di classifica più alte, in vista di un eventuale playoff promozione per il ritorno in A. Nella squadra blucerchiata è ormai presenza importante Facundo Gonzalez, in campo anche nell’1-1 del weekend contro il Como, secondo in graduatoria: in totale, per lui, 25 presenze, 2 gol e 1 assist finora. In Serie A, torna al gol Mati Soulé: dopo 10 minuti sblocca infatti lui, dal dischetto, la partita contro la Salernitana, che il Frosinone, grazie anche alle belle giocate di Matias, vincerà per 3-0, condannando alla serie cadetta la squadra campana ma soprattutto vincendo una partita fondamentale per il suo cammino salvezza".