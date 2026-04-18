Stando a quanto riporta il General manager dello JMedical, l’infortunio di Milik non dovrebbe essere nulla di grave. Il centravanti polacco ha già iniziato il percorso di cure.

Lorenzo Focolari

Il General manager dello J|Medical, Luca Stefanini ha parlato in merito all’ultimo infortunio rimediarlo da Arkadiusz Milik. Di seguito le sue dichiarazioni:

Arkadiusz Milik (8) (1)

"Ha avuto un infortunio muscolare, nulla di particolare. Ha già iniziato le cure e riprenderà senza problemi. Esistono fattori di rischio intrinseci, legati alle caratteristiche dell’atleta, come l’età o gli infortuni pregressi, e fattori estrinseci, come la metodologia di allenamento o il calendario delle competizioni. Questi ultimi sono modificabili. Nel mondo professionistico esistono pressioni legate alla performance, è inevitabile.

Il compito del medico è trovare un equilibrio tra ridurre i tempi di recupero e rispettare i tempi biologici di guarigione. Non bisogna dimenticare che il muscolo di un atleta impiega lo stesso tempo di quello di una persona comune a guarire. L’atleta però lavora per ottimizzare questo processo con terapie ed esercizi mirati. Non esiste il rischio zero: l’obiettivo è ridurre al minimo il rischio di recidiva".

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