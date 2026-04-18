Nella giornata di ieri, è arrivata l’ufficialità del rinnovo di contratto del capitano Manuel Locatelli fino al 2030. Un traguardo importante per il centrocampista italiano, che vede così ripagata la sua determinatezza e appartenenza alla maglia bianconera.

Locatelli ha deciso di affidare ai social il suo pensiero per esprimere la propria gioia, leggiamo le sue parole:

"Tutto è iniziato da un sogno che avevo da bambino. Un sogno con questi colori addosso. La Juve per me non è mai stata solo una squadra, è sempre stata la mia maglia del cuore. Oggi poterla continuare a indossare, con la fascia di capitano al braccio, mi riempie di gioia e orgoglio.

Grazie alla mia famiglia, agli amici, ai miei agenti, ai compagni ,ai tifosi e a tutto il club per esserci sempre stati e per la fiducia che mi dimostrate ogni giorno. Andiamo avanti insieme, con passione e determinazione, per raggiungere traguardi sempre più importanti. Fino Alla Fine".

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