Buon compleanno Pavel! La Juventus festeggia i 49 anni di Nedved

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale la Juventus festeggia il compleanno del suo vicepresidente Pavel Nedved.

Ultimi due giorni di agosto particolarmente movimentati in casa Juventus, che dopo l'addio di Cristiano Ronaldo e la sconfitta contro l'Empoli è alla ricerca di alcune certezze. Moise Kean è in arrivo come sostituto di CR7, mentre la dirigenza bianconera ha messo le mani su Ihattaren, giovane talento olandese che andrà in prestito alla Sampdoria per una stagione. Massimiliano Allegri avrà a disposizione due settimane per dare un'identità a questa Juventus, per poter poi ripartire nel migliore dei modi al termine della sosta per le nazionali. C'è ancora molto lavoro da fare.