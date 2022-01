Juventus-Napoli: da Chiesa a Chiellini, passando per Del Piero

Attraverso il suo sito internet la società bianconera ha presentato la sfida in programma il 6 gennaio contro la squadra partenopea rivivendo alcune sfide del passato

"A Torino i precedenti in campionato di Juventus-Napoli sono 75 e vedono il bilancio a favore dei padroni di casa: 47 le vittorie per la Signora, 20 i pareggi e 8 le affermazioni dei partenopei. Nei 10 anni trascorsi allo Stadium non si è mai verificata una situazione di equilibrio, con 9 successi per i bianconeri e 1 sconfitta. Nella foto l'esultanza di Szczesny per il velocissimo gol di Danilo nella gara del 2019-20, una rete segnata in 29 secondi dall'ingresso in campo del brasiliano.