In caso di addio di Manolas, il Napoli punta un difensore della Juventus

Il Napoli potrebbe vendere Manolas all'Olympiacos. In caso di addio il sostituto del greco potrebbe essere un difensore della Juventus.

Il Napoli si Luciano Spalletti è una delle squadre più competitive della prossima Serie A . Nonostante un mercato praticamente inesistente, la rosa partenopea rimane di altissimo livello. Gli ottimi risultati delle amichevoli estive non possono che aver soddisfatto il nuovo allenatore, che ora aspetta soltanto qualche piccolo rinforzo. In particolare la dirigenza del Napoli sarebbe alla ricerca di un terzino sinistro e di un centrocampista , ma Aurelio De Laurentiis, presidente del club, sembra intenzionato a vendere prima di acquistare . Il nome che sembra più vicino all'addio è quello di Kostas Manolas . Tra i possibile sostituti del greco c'è anche un difensore della Juventus.

Arrivato a Napoli nell'estate del 2019, Manolas, anche a causa di alcuni problemi fisici, ha leggermente deluso le aspettative. Ora il difensore greco ha chiesto alla dirigenza azzurra la cessione, volenteroso di ritornare in patria. L'Olympiacos sembra infatti intenzionata a riportare in Grecia il difensore classe 1991, ma i problemi sono numerosi. Il primo è il costo del cartellino: De Laurentiis valuta il giocatore 20 milioni di euro e non lo farà partire per cifre inferiori. Il club greco offre soltanto 8 milioni. Il secondo problema è l'ingaggio elevato, che il difensore sarebbe disposto a dimezzare pur di tornare a giocare per la squadra che lo ha lanciato nel calcio che conta.