Torchia, agente di Rugani: “Mai messo sul mercato dalla Juve, il club ha tanto rispetto”

Il procuratore del difensore della Juventus ha parlato

La Juventus sta lavorando alla Continassa in vista della prima giornata di campionato, che domenica la vedrà scendere in campo contro l'Udinese alla Dacia Arena di Udine alle 18. Una partita che arriva dopo l'amichevole contro l'Atalanta disputata sabato sera allo Stadium, e vinta per 3-1, in un test che è servito a Massimiliano Allegri per capire il livello della squadra e la condizione di alcuni calciatori che si sono allenati meno. A proposito di singoli, il difensore bianconero Daniele Rugani, rientrato dal prestito in questa estate, dopo la partenza di Demiral sembra destinato a rimanere in bianconero come quarto centrale, e del suo ruolo e del suo futuro ha parlato, intervistato dai microfoni di TMW Radio, l'agente Davide Torchia, che da sempre cura gli interessi del calciatore.