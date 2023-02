Juventus-Nantes, le quote: bianconeri largamente favoriti

Questa sera alle 21 la Juventus affronterà il Nantesnella gara di andata dei playoff di Europa League. La squadra bianconera si riaffaccia in Europa dopo la grande delusione dei gironi di Champions League, con un'eliminazione arrivata dopo 5 sconfitte su 6 partite. Una nuova campagna europea che il club e la squadra vogliono affrontare per arrivare fino in fondo, come detto ieri da Allegri. Le parole del mister in conferenza stampa: "Domani inizia l'Europa League, purtroppo non siamo più in Champions e questa coppa diventa un obiettivo importante, in quanto potrebbe anche essere l'entrata alla prossima Champions. Questo doppio scontro sarà l'inizio per cercare di arrivare in fondo".