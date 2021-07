Juventus – Il Mundo Deportivo smentisce lo scambio Griezmann-Dybala

Scambio tra Griezmann e Dybala, sogno o realtà? Secondo il Mundo Deportivo il Barcellona non sarebbe interessato al talento della Juventus.

redazionejuvenews

Nella mattinata il giornale francese l'Equipe aveva sganciato una bomba in casa Juventus: il Barcellona starebbe pensando ad uno scambio tra Griezmann e Dybala. La notizia ha fatto subito scalpore, andando subito a dividere i tifosi bianconeri tra favorevoli e contrari. Paulo Dybala è reduce da una stagione decisamente sottotono, il talento del fantasista argentino non può essere messo in discussione. Dall'altra parte, le Petit Diable è uno degli attuali Campioni del Mondo, giocatore di infinita classe e qualità, anche lui alle prese con alcuni problemi di rendimento nel corso dell'ultima stagione.

Uno scambio di questo tipo non sarebbe stato follia, eppure il quotidiano spagnolo Il Mundo Deportivo ha subito smentito la notizia: il Barcellona non è interessato a Paulo Dybala. Questo non vuol dire che il francese non sia in vendita, ma che la Juventus non è una delle opzioni. Il club catalano ha un disperato bisogno di vendere per poter abbassare il monte ingaggi, così alto da superare il tetto massimo imposto da La Liga. Griezmann potrebbe quindi lasciare la Spagna, ma al momento nessun club si è fatto avanti per il talento francese. Le opzioni più plausibili rimangono le grandi squadre inglesi, le uniche a potersi permettere economicamente il giocatore.

E Dybala? Con l'arrivo di Massimiliano Allegri, il classe 1993 è pronto a tornare al centro del progetto bianconero, anche letteralmente. Con ottime probabilità Max tornerà ad utilizzare il 4-2-3-1, modulo in cui Dybala ha massima libertà di azione e dove può esprimere al meglio le sue possibilità. Il nuovo tecnico juventino ha grande stima per l'argentino ed è pronto ad affidargli le chiavi dell'attacco. L'obiettivo del club ora è rinnovare il suo contratto, e per farlo sarà necessario aspettare l'arrivo in Italia del suo agente Jorge Antun. Trattativa difficile ma non impossibile. Tutti i tifosi della Juventus non vedono l'ora di poter ridere di nuovo di "Joya".