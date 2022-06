Juventus, per Morata non è detta ancora l’ultima parola: l’addio non è certo

L'avventura tra la Juventus e Morata potrebbe non essere finita. Il club bianconero sta lavorando per la permanenza dello spagnolo.

redazionejuvenews

La Juventussta lavorando in modo intenso per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il pacchetto offensivo, già orfano di Dybala, Bernardeschi e forse di Kean, potrebbe perdere anche Alvaro Morata, calciatore di proprietà dell'Atletico Madrid. Lo spagnolo, dopo il biennio a Torino, in prestito, non verrà riscattato dalla Juventus, che reputa troppo alta la cifra per acquistare definitivamente l'ex Chelsea e Real Madrid. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Vecchia Signora potrebbe intavolare una nuova trattativa, partendo da zero, per riportare, ancora una volta, Alvaro Morataa Torino.

Nelle ultime settimane si era parlato di un possibile nuovo prestito, ma questo tipo di operazione sembra abbastanza complicata da realizzarsi. Infatti il contratto dell'attaccate scade nel giugno 2023, quindi il club spagnolo dovrebbe prima portare a termine il rinnovo e poi cederlo nuovamente in prestito. L'operazione non è certamente facile, anche perché per meno di 20 milioni è difficile che Morata possa partire, nonostante la sua avventura con i biancorossi sia praticamente conclusa da tempo. La Juventus, dal canto suo, potrebbe spingere per l'acquisto, considerando che Morata è molto amato dai tifosi e da tutto l'ambiente juventino, motivo per cui una permanenza del classe '92 potrebbe rendere felici entrambe le parti, compreso Allegri che stravede per Morata, come testimoniato dalla chiamata nello scorso calciomercato di gennaio.

Anche lo stesso attaccante spagnolo, ultimamente, ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo futuro, non sbilanciandosi troppo: "Non abbiamo concluso quando avremmo dovuto, ci è mancato quello, però abbiamo fatto una buona partita. La rivedremo, ma il calcio è così, bisogna guardare avanti. Continuiamo a lavorare, come sempre. Il mio futuro? Quando non dipende da me non posso farci niente. Devo restare concentrato qui sulla Nazionale, poi si vedrà". La volontà dello spagnolo è quella di restare a Torino, ma dipenderà tutto dai due club in causa.