Juventus-Milan, il ricordo della partita del 1978: la nota

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sul match con il Milan. Ecco il comunicato: "Tra i giorni perfetti vissuti dai bianconeri nella sfida con il Diavolo, quello del 5 novembre 1978 ha un posto speciale. In quell'anno sarà proprio il Milan a conquistare lo scudetto, arrivando a fregiarsi della stella. Ma nel confronto diretto al Comunale, è la Signora a prevalere per 1-0. L'UNDICI DEL TRAP Juventus-Milan si gioca di domenica pomeriggio, con fischio d'inizio alle ore 14.30. Contro la squadra guidata dallo svedese Nils Liedholm, Giovanni Trapattoni punta sul seguente undici: Zoff, Cuccureddu, Cabrini, Furino, Gentile, Scirea, Causio, Tardelli, Virdis, Benetti, Bettega. Nella foto si vede un dribbling di Causio: alle spalle De Vecchi, davanti a sé il compagno di Nazionale Maldera. LA FEROCIA La Juve ha un approccio di incredibile determinazione. Pochi secondi e Tardelli viene ammonito per un intervento su Rivera al calcio d'inizio, forse il giallo più veloce della storia. Al secondo minuto è già 1-0: calcio d'angolo di Causio che scambia con Tardelli, cross con spizzata di Benetti e puntuale arrivo di Bettega che anticipa tutti e di controbalzo va a mettere il pallone in porta. Scirea Juve-Milan L'INCURSIONE Anche nella ripresa è la Juve a continuare ad attaccare. Una delle prime opportunità del secondo tempo capita a Scirea, bravo a sganciarsi in avanti e ad arrivare fino dalle parti di Albertosi, che lo anticipa in uscita. Non è l'unica incursione di Gaetano. Poco dopo si presenta sull'altro lato e solo un grande intervento del portiere impedisce a un suo sinistro di firmare il raddoppio. LA JUVE D'ARGENTINA «La Juventus oggi ha giocato con molto orgoglio, determinazione, decisione e non ci ha lasciato esprimere il nostro solito gioco»: è questa l'analisi di Nils Liedholm a fine gara, che riconosce i meriti di Bettega e compagni. Primo fra tutti, l'essere riusciti a passare immediatamente in vantaggio. E, aggiunge, di avere rivisto quelle caratteristiche che hanno portato i bianconeri a vincere il campionato l'anno prima e a ben figurare con 9 giocatori in Nazionale nel Mondiale in Argentina durante l'estate precedente".