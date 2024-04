La squadra bianconera scenderà in campo questo pomeriggio contro i rossoneri nella partita valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A

Juventus e Milan, dopo il successo bianconero per 0-1 targato Locatelli a San Siro, sono pronte ad affrontarsi all'Allianz Stadium in questo girone di ritorno. Fischio d'inizio fissato alle ore 18:00 di sabato 27 aprile 2024.

La Juventus ha perso appena otto punti una volta passata in vantaggio in questa Serie A, più solo di Torino (due) e Napoli (sei) tra le formazioni attualmente nel lato sinistro della classifica.

Il Milan è la formazione che ha segnato più gol su sviluppi di calcio d’angolo in questo campionato (11), dall’altra parte, però, la Juventus è la squadra che ne ha subiti meno da corner nel torneo in corso (due).

Quella allenata da Stefano Pioli è la squadra che ha segnato più gol con giocatori entrati a gara in corso nel torneo in corso: 15, record per i rossoneri in un singolo torneo di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, mentre in generale dal 1994/1995 hanno fatto meglio solo il Napoli (16 nel 2022/2023), la Fiorentina (17 nel 2022/2023) e l’Atalanta (20 nel 2019/2020 e 21 nel 2020/2021).