Verso Juve-Milan, Thiago Motta osserverà con grande interesse

La partita tra Juve e Milan sarà una sfida per il secondo posto ma anche una battaglia a distanza tra due allenatori ormai pronti all'addio. Allegri e Pioli sembrano infatti destinati a essere esonerati al termine della stagione. La dirigenza bianconera e quella rossonera sono infatti alla ricerca di un sostituto ed entrambe stanno pensando a Thiago Motta. L'allenatore del Bologna ha convinto tutti e per questo i due club sarebbero pronti a fare follie per lui. Per questo Juve-Milan sarà una sfida doppiamente importante, tanto per la classifica quanto per il futuro. Motta osserverà con attenzione e magari sceglierà il suo futuro proprio con questa partita. Vietato sbagliare.