Juventus, Marchegiani a Sky: “Brava la Juve a non arrendersi”

Ospite negli studi di Sky Sport, Luca Marchegiani, ha commentato la prestazione della Juventus contro la Roma. Leggiamo le sue parole:
“Dal punto di vista dell’atteggiamento non ha mollato, la Juve ha fatto quello che poteva fare. Secondo me è stata una partita giocata su ritmi pazzeschi. Difficile da giocare perché comunque c’era pochissimo tempo, tanti errori sono stati anche causati da questo e ovviamente anche un po’ confusionaria come tipo di partita. È difficile anche da leggere perché comunque è andata molto a fase.
C’è stata una fase iniziale dove secondo me la Juventus con i movimenti aveva messo un po’ in crisi i tentativi di andare uomo su uomo di Gasperini. Poi la Roma ha sfruttato bene le situazioni che le sono capitate ed è riuscita a segnare. Alla fine ha pensato di averla già vinta la partita, anche considerando lo sforzo della Juve in settimana e invece la squadra di Spalletti non si è arresa”.