Juventus, Marchegiani a Sky: “Brava la Juve a non arrendersi”

Il commento di Luca Marchegiani al termine del big match dello stadio Olimpico

Ospite negli studi di Sky Sport, Luca Marchegiani, ha commentato la prestazione della Juventus contro la Roma. Leggiamo le sue parole:

“Dal punto di vista dell’atteggiamento non ha mollato, la Juve ha fatto quello che poteva fare. Secondo me è stata una partita giocata su ritmi pazzeschi. Difficile da giocare perché comunque c’era pochissimo tempo, tanti errori sono stati anche causati da questo e ovviamente anche un po’ confusionaria come tipo di partita. È difficile anche da leggere perché comunque è andata molto a fase.

C’è stata una fase iniziale dove secondo me la Juventus con i movimenti aveva messo un po’ in crisi i tentativi di andare uomo su uomo di Gasperini. Poi la Roma ha sfruttato bene le situazioni che le sono capitate ed è riuscita a segnare. Alla fine ha pensato di averla già vinta la partita, anche considerando lo sforzo della Juve in settimana e invece la squadra di Spalletti non si è arresa”.