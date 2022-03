Juventus, Luca Pellegrini è pronto per il salto di qualità?

La Juventus sulla fascia sinistra ha tanti dubbi da sciogliere, uno di questi riguarda Luca Pellegrini, terzino dal futuro in bilico.

redazionejuvenews

La Juventus si prepara alla sfida di oggi pomeriggio contro la Salernitana. Una partita importantissima per il campionato, visto che tutte le squadre di testa, esclusa l'Inter, hanno fatto bottino pieno. Per i bianconeri sarà anche fondamentale capire come si comporterà la squadra dopo la batosta subita in Champions League contro il Villarreal mercoledì scorso. Tra i titolari della squadra di Massimiliano Allegri ci sarà quasi certamente sulla sinistra Luca Pellegrini, terzino della Vecchia Signora. Infatti, visto l'infortunio di Alex Sandro, toccherà all'ex Genoa presidiare la fascia sinistra.

In questa stagione il classe '99 ha disputato ben 15 partite tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, con un assist a referto. Il terzino italiano ha approfittato del periodo di appannamento dell'ex Porto e ha sfruttato il calo del brasiliano per essere un potenziale titolare. Pellegrini, però, in alcune partite sembra non essere stato all'altezza della Juventus, soprattutto nell'ultimo periodo, visto che riesce poche volte a fare la differenza. Tra novembre e dicembre, invece, l'ex Cagliari aveva dimostrato una certa qualità e aveva fornito delle prestazioni molto buone, prima di fermarsi poi per l'ennesimo infortunio della sua carriera. Da quel momento sembra essere calato anche lui, infatti, a sinistra spesso e volentieri ha giocato anche De Sciglio, seppur l'ex Milan sia un terzino destro.

Si prefigura quindi una situazione complicata per la fascia sinistra. Alex Sandro, vista la scadenza del contratto nel 2023, potrebbe salutare la Juventus, quindi rimarrebbe il solo Pellegrini. A meno che il classe '99 non faccia un finale di stagione strepitoso, il ruolo prefigurato per lui da Allegri sarà quello di riserva, di vice. La Vecchia Signora, infatti, per la prossima stagione, vorrebbe acquistare anche un terzino, sulla lista ci sono Renan Lodi, Parisi e Cambiaso, quindi Luca Pellegrini è avvisato, o si alza il livello o si resta in panchina.