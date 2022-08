Juventus, Luca Pellegrini al passo d’addio: il terzino vicino all’Eintracht

La Juventusnelle ultime settimane sta lavorando sulle uscite e sulle cessioni degli esuberi. Risolto il caso Ramsey, e firmata la risoluzione consensuale, i bianconeri sono alla ricerca della soluzione migliore anche per Rabiot, adesso ad un passo dal Manchester United. Nelle ultime ore, però, come riportato da gianlucadimarzio, Luca Pellegrini, difensore della Vecchia Signora, sarebbe molto vicino all'Eintracht di Francoforte, un'operazione in prestito, per dare più spazio e minutaggio all'ex Genoa, che con i rossoneri potrebbe disputare la Bundesliga e la Champions League da protagonista. L'accordo è slegato dalla trattativa per Kostic, visto che l'acquisto del serbo e la cessione del terzino sono due negoziazioni separate.