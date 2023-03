Juventus, Locatelli protagonista di “Junior reporter”: i dettagli

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sul nuovo progetto dei bianconeri. Protagonista sarà Manuel Locatelli , che sarà intervistato da dei ragazzi il 30 marzo. Ecco il comunicato: "Sta per tornare, a distanza di un mese circa dal primo appuntamento, uno dei momenti preferiti dai nostri piccoli Member! Pronti Junior Black&White Member? Giovedì 30 marzo, Manuel Locatelli sarà il protagonista della seconda edizione del 2023 di “Junior Reporter”, l’evento che permette ai Junior Black&White Member di essere giornalisti per un giorno intervistando i campioni della Juventus.

I piccoli tifosi bianconeri potranno incontrare i loro idoli dal vivo, per vivere un’esperienza coinvolgente a 360° e ancora più stimolante. Il secondo calciatore coinvolto dopo Bonucci, come detto, sarà Locatelli che direttamente dalla sala riunioni dello Juventus Training Center, risponderà alle tante richieste che i più giovani avranno pensato per lui e ricevere le risposte dei nostri campioni di persona sarà semplicemente straordinario. Le domande per Manuel, ovviamente, saranno proprio quelle scritte dai nostri Junior Black&White Member che potranno, così, dare libero sfogo a tutta la loro immaginazione.

Desiderate che i vostri piccoli bianconeri siano selezionati come intervistatori per un giorno e non perdano un'opportunità come questa? Partecipare sarà semplicissimo: bisognerà inviare la candidatura, unitamente alla domanda da porre al giocatore, a questo indirizzo a partire da giovedì 23 marzo fino alle ore 12.00 di lunedì 27 marzo. Gli unici due requisiti richiesti per potersi candidare all’evento sono: essere Junior Black&White Member e avere un’età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Chi non fosse ancora Junior Member potrà diventarlo cliccando qui".