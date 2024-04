Juventus-Lazio: lo stato di forma delle due squadre

La formazione bianconera scenderà in campo questa sera contro la squadra biancoceleste tre le mura dell'Allianz Stadium

Cristiano Passa Redattore 2 aprile 2024 (modifica il 2 aprile 2024 | 13:28)

La Juventus scenderà in campo questa sera contro la Lazio nella partita valevole per la semifinale di andata della CoppaItalia. Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno passato in rassegna lo stato di forma delle due squadre, che si sono appena incontrate in campionato, con la vittoria all'ultimo secondo ottenuta dalla squadra romana.

"La Juventus (36) è la squadra che si è qualificata al maggior numero di semifinali nella storia della Coppa Italia (inclusa la stagione 2023/24, almeno sette volte in più di qualsiasi altra formazione). Dall’altra parte, la Lazio ha conquistato la 17ª semifinale, la prima dall’edizione 2018/19 (quando si impose nel doppio confronto con il Milan per poi trionfare nell’atto finale contro l’Atalanta).

La Juventus ha raggiunto la semifinale di Coppa Italia in cinque stagioni consecutive per la seconda volta nella sua storia, dopo le cinque tra il 1957/58 e il 1961/62.

La Juventus ha realizzato 10 reti nelle ultime due partite di Coppa Italia (6-1 vs Salernitana e 4-0 vs Frosinone), una in meno di quanto fatto nelle precedenti otto gare nella competizione.

La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime 22 partite casalinghe di Coppa Italia (19V, 3N), già striscia record per il club bianconero nel torneo – la sua ultima sconfitta in gare interne risale al 5 marzo 2015 (1-2 contro la Fiorentina con doppietta di Mohamed Salah).

La Juventus ha perso quattro delle ultime otto partite (1V, 3N), tutte disputate in campionato: tante sconfitte quante quelle rimediate dai bianconeri nelle precedenti 33 sfide (22V, 7N, 4P) giocate in tutte le competizioni.

La Juventus non ha trovato il gol nelle ultime due partite, entrambe in campionato, e non resta senza segnare per tre match di fila in tutte le competizioni dal periodo tra febbraio e marzo 2011 (anche in quel caso, tutte in Serie A, contro Lecce, Bologna e Milan).

STATISTICHE GENERALI

Nei quarti di finale della Coppa Italia 2023/24, la Juventus è la squadra che ha tentato più conclusioni nella competizione (23). Dall’altra, nessuna formazione ha fatto peggio della Lazio per tiri effettuati (nove come la Roma) in questa fase.

Nonostante sia entrata in scena nel torneo solamente agli ottavi di finale, la Juventus è la squadra che conta più reti realizzate nella Coppa Italia 2023/24 (10); inoltre, solamente la Reggiana (sette) conta più giocatori con almeno una rete all’attivo dei bianconeri (sei) nel torneo in corso.

Le ultime otto reti della Lazio in Coppa Italia sono state messe a segno da sette giocatori diversi (esclusi autogol): Bastos, Parolo, Acerbi, Muriqi, Immobile, Felipe Anderson, Guendouzi e Zaccagni.

Con Nikola Sekulov, la Juventus ha mandato in campo ben otto giocatori nati a partire dal 2002 in questa stagione di Serie A, a fronte di nessuno, nato dal 2002 in avanti, da parte della Lazio."

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.