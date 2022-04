Juventus-Inter: le formazioni ufficiali

La squadra bianconera scende in campo tra le mura amiche dell'Allianz Stadium contro l'inter per la partita valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A

La Juventus è pronta a tornare in campo questa sera dopo la pausa per le Nazionali, e lo farà tra le mura amiche dell'AllianzStadium in occasione della partita contro l'Inter. Per il derby d'Italia, lo Stadium ritroverà per la prima volta dopo due anni di pandemia il 100% della capienza, con i tifosi bianconeri che hanno risposto in massa e mandato l'impianto sold out in pochi giorni.

Una grande spinta quella che arriverà dagli spalti questa sera, per aiutare i ragazzi di Massimiliano Allegri a portare a casa i tre punti e a continuare la loro marcia in Serie A. Il tecnico bianconero ha recuperato quasi tutti i giocatori nella sua rosa, con Bonucci, quello più indietro di condizione, che andrà in panchina.

Davanti a Szczesny la linea di difesa sarà formata da Danilo, Chiellini, De Ligt e Alex Sandro, con due centrocampisti a fare schermo davanti la linea difensiva, che saranno Locatelli e Rabiot. Dietro l'unica punta Vlahovic agiranno Cuadrado, Dybala e Morata, per un 4231 inedito per questa stagione.

JUVENTUS (4231): Szczesny; Danilo, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro; Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic

INTER (352): Handanovic; Skriniar, D’Ambrosio, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko