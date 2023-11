Weah: “Scegliere la Juventus è stato molto facile, non si può dire di no”

Timothy Weah , calciatore della Juventus , ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole al podcast "Stories of Strenght": "PSG? È stato facile per me. Ho iniziato a giocare da professionista a 17 anni, al PSG. C’erano Neymar, Mbappé, Cavani. Lo sapevo che a un certo punto avrei dovuto fare la mia esperienza. Sono stato al Celtic, poi al Lille per quattro anni e ora sono qui.

Juve? È stato molto facile. Dopo un po’ di tentativi, arrivando da New York, il calcio è l’ultimo della lista, quando sono cresciuto ho guardato tanti altri sport. Quando chiama la Juve non puoi dire no. Un sogno realizzato. Non avrei mai immaginato di giocare con alcuni dei migliori calciatori al mondo. Non ci puoi pensare…".