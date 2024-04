Juventus, tutte le informazioni sui biglietti della finale di Coppa Italia

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: "DI seguito tute le fasi di vendita e le info I biglietti saranno acquistabili, previa registrazione, sul sito Vivaticket in quattro fasi: ABBONATI 2023-24: DALLE ORE 14:00 DEL 29 APRILE ALLE ORE 10:00 DEL 2 MAGGIO Inserendo il numero della propria Juventus Card e la propria data di nascita, ciascun abbonato potrà acquistare massimo 4 biglietti purché tutti gli intestatari siano abbonati 23-24 (sia full che base) inserendo per ciascuno il relativo codice. Il codice di accesso alla fase di vendita è composto dal numero di Juventus Card, seguito da un trattino “-“ e dalla data di nascita nel formato GGMMAAAA ovvero senza alcun altro carattere [esempio: 014100000000-01012024]. Alla vendita riservata potranno accedere anche gli abbonati al Girone di Ritorno. JUVENTUS MEMBER 2023-24: DALLE ORE 14:00 DEL 2 MAGGIO ALLE ORE 14:00 DEL 3 MAGGIO Si aggiungono tutti gli Juventus Member attivi (J1897, Black&White, Junior) che potranno accedere alla vendita inserendo, come codice di accesso, il numero della propria Membership (consultabile dall’account MyJuve – esempio JM24-AAAAAA vedi immagine di seguito) Ciascun Member potrà acquistare massimo 4 biglietti purché tutti gli intestatari siano Member 2023-24, inserendo il relativo numero Membership. Avranno diritto di accesso alla vendita, tutte le Membership acquistate ed attivate entro domenica 28 aprile alle ore 23.59. Sei dunque ancora in tempo per acquistare la tua membership ed avere un accesso prioritario alla vendita. JUVENTUS CARD: DALLE ORE 16:00 DEL 3 MAGGIO ALLE ORE 10:00 DEL 6 MAGGIO Inserendo il numero della propria Juventus Card e la propria data di nascita, ciascun possessore di tessera potrà acquistare massimo 4 biglietti purché tutti gli intestatari siano possessori di una Juventus Card attiva, inserendo per ciascuno il relativo codice. Il codice di accesso alla fase di vendita è composto dal numero di Juventus Card, seguito da un trattino “-“ e dalla data di nascita nel formato GGMMAAAA ovvero senza alcun altro carattere [esempio: 014100000000-01012024]. Avranno diritto di accesso alla vendita, tutte le Juventus Card acquistate ed attivate entro venerdì 26 aprile alle ore 23.59. VENDITA LIBERA: L’EVENTUALE VENDITA LIBERA DEI BIGLIETTI RESIDUI INIZIERÀ LUNEDÌ 6 MAGGIO ALLE ORE 14:00. SETTORI E PREZZI I settori riservati ai tifosi bianconeri, con relativi prezzi, sono: TRIBUNA MONTE MARIO = 220€ TRIBUNA MONTE MARIO LATERALE = 180€ TRIBUNA TEVERE = 170€ TRIBUNA TEVERE LATERALE = 130€ DISTINTI SUD = 55€ CURVA SUD = 30€ INGRESSO GRATUITO PER UNDER 6 L’ingresso alla partita è gratuito, seppur senza titolo di accesso e diritto di posto, per i bambini che non abbiano compiuto il sesto anno di età al giorno della partita (dunque nati dopo il 16/05/2018). TITOLI DI ACCESSO PER I TIFOSI CON DISABILITA’ Dalle ore 14.00 del 6 maggio e fino ad esaurimento disponibilità, i tifosi diversamente abili con certificato di invalidità al 100% potranno accreditarsi per acquistare i biglietti alla tariffa loro riservata di 50€ (il prezzo include anche il biglietto per l’accompagnatore). Dopo aver ricevuto conferma della procedura di accredito sul sito Juventus.com tramite l’accesso all’area riservata, all’indirizzo email dei tifosi accreditati saranno inviate tutte le informazioni per effettuare il pagamento ed ottenere i titoli di accesso. Ogni accompagnatore dovrà necessariamente essere maggiorenne. MODALITA' DI VIAGGIO DEI TIFOSI La Lega Serie A ha intrapreso un’audace iniziativa, in collaborazione con Sport e Salute e Roma Mobilità, attraverso il progetto "Road to Zero" che vede come protagonista la Finale di Coppa Italia Frecciarossa. Questo evento segna un traguardo storico poiché rappresenta la prima volta in Italia in cui viene organizzato un evento calcistico con un focus deciso sulla sostenibilità in ogni suo aspetto. La Lega Serie A ha attivato una serie di iniziative in relazione alla mobilità sostenibile, invitando le tifoserie a seguire alcune indicazioni: per raggiungere Roma, prediligere lo spostamento in treno; gli spostamenti in città, preferire mezzi pubblici, servizi di sharing e, se non possibile, muoversi con i propri mezzi in gruppo (evitando una persona per auto). I possessori del biglietto avranno diritto ad un codice sconto su Frecciarossa per raggiungere Roma e alla gratuità del trasporto pubblico (metro, ferrovie e bus) per il giorno della partita all'interno del comune di Roma".