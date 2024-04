Juve, Tiribocchi: “Allegri ha il dovere di vincere la Coppa Italia”

Tiribocchi ha parlato della Juve in vista della finale di Coppa Italia: per l'ex calciatore, Allegri avrebbe l'obbligo di vincere il trofeo

Dagli studi di Mediaset, Simone Tiribocchi ha parlato della prossima finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta. Per l'ex calciatore, i bianconeri più dei nerazzurri avrebbero bisogno di conquistare il trofero. Ecco le sue parole: "Credo che Gasperini meriti un trofeo ma anche proprio nell'Atalanta che ha dimostrato negli ultimi dieci anni di essere una realtà importante del nostro calcio, quindi è una cosa in più che però è piacevole. Dall'altra c'è il dovere di vincere per Allegri, anche per il prossimo anno e anche perché è criticato. Quindi da una parte c'è la voglia di vincerlo, dall'altra c'è il dovere di vincerlo".