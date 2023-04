Juventus in campo alla Continassa verso il Bologna

La squadra bianconera si è ritrovata al centro sportivo torinese per iniziare a preparare la partita contro il Bologna

La Juventus ha perso ieri sera la semifinale di ritorno di CoppaItalia contro l'inter, uscendo dalla competizione e non riuscendo a raggiungere l'ultimo atto della competizione. I bianconeri hanno così visto sfumare il primo obiettivo stagionale, ed ora si concentreranno sul campionato per cercare di arrivare al secondo posto, pensando anche al doppio confronto contro il Siviglia valevole per la semifinale di Europa League.

Questa mattina la squadra si è ritrovata alla Continassa per allenarsi in vista della sfida di domenica contro il Bologna, in programma allo stadio Dall'Ara alle 20:45.

"All'indomani della gara di Coppa Italia contro l'Inter, la Juventus comincia a preparare la prossima sfida di Serie A: i bianconeri sono attesi dal Bologna. Appuntamento domenica 30 aprile 2023, alle ore 20:45, allo stadio Renato Dall'Ara.

Il gruppo si è ritrovato allo Juventus Training Center al mattino. Seduta di scarico per chi è sceso in campo dal primo minuto a San Siro, mentre per gli altri esercitazioni tecniche sulla fase difensiva di squadra con recupero palla e lavoro sullo sviluppo della manovra.

Per concludere, partitella. Domani, venerdì 28 aprile 2023, antivigilia di Juventus-Bologna. Allenamento in programma al mattino." (Juventus.com)