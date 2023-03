Juventus in campo alla Continassa

La squadra di Massimiliano Allegri svolge l'ultimo allenamento prima dell'andata degli ottavi di finale di Europa League

redazionejuvenews

La Juventus ha perso domenica la sfida con la Roma, in una partita dove i bianconeri avrebbero meritato esito migliore, vista la mole di occasioni create ed i tre pali colpiti. I bianconeri, nonostante la visibile frustrazione a fine partita, devono mettersi alle spalle la sconfitta contro i giallorossi per concentrarsi sulla partita di EuropaLeague in programma domani sera contro il Friburgo.

La squadra di Massimiliano Allegri giocherà l'andata della doppia sfida valevole per gli ottavi di finale all'Allianz Stadium, con il ritorno in programma in Germania la prossima settimana. I bianconeri sono scesi oggi in campo alla Continassa per l'allenamento della vigilia, con tutta la squadra a disposizione del tecnico, esclusi i lungodegenti.

La partita dovrebbe vedere il ritorno in campo dal primo minuto di Leonardo Bonucci, con minutaggio sempre maggiore che verrà concesso al centrocampista francese Paul Pogba ed a Federico Chiesa, con Allegri che potrebbe scegliere di schierare i due insieme e Vlahovic e DI Maria per indirizzare da subito la partita sui giusti binari in vista del ritorno.