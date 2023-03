Juventus in campo alla Continassa

La squadra bianconera si sta allenando al centro sportivo in vista della partita in programma sabato sera contro il Verona

redazionejuvenews

La Juventusè tornata in campo nella giornata di ieri dopo i tre giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero ha concesso ai giocatori non convocati nelle rispettive nazionali tre giorni di riposo, e ieri la squadra, non ancora al completo, ha ripreso la preparazione in vista della ripresa del campionato, fissata per sabato sera, quando la Juventus giocherà tra le mura amiche dell'Allianz Stadium.

A fare visita ai bianconeri sarà il Verona, che darà il via ad un aprile fitto di impegni per la squadra bianconera: tra campionato, Coppa Italia ed Europa League, i bianconeri saranno impegnati su tutti e tre i fronti che la vedono ancora in gioco, con la Coppa Italia che li vedrà affrontare l'inter nella semifinale di andata e ritorno, mentre in Europa i bianconeri se la vedranno contro lo Sporting Lisbona.

La squadra oggi è scesa in campo al mattino, con i giocatori ancora a ranghi ridotti per i vari impegni in Nazionale: da domani alcuni inizieranno a tornare a Torino, mentre venerdì la squadra sarà al completo e potrà vivere al meglio la vigilia della partita contro il Verona, nella quale i bianconeri dovranno cercare la vittoria per continuare la loro scalata in classifica.