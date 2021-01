Juventus, il report dell’allenamento: testa al Napoli. Ecco chi dovrebbe giocare mercoledì

TORINO- Il giorno dopo la brutta sconfitta subita a San Siro per mano dell’Inter, la Juventus è subito tornata a lavorare alla Continassa. Nel mirino c’è la Supercoppa Italiana, che verrà assegnata mercoledì sera nella finale contro il Napoli. Il club bianconero, tramite il proprio sito ufficiale, ha fornito il riassunto della seduta odierna: “Una nuova settimana è iniziata per i bianconeri che si sono ritrovati al Training Center per preparare l’importante appuntamento di mercoledì sera. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, con fischio d’inizio alle ore 21, la Juve scenderà in campo per affrontare il Napoli nella finale di Supercoppa Italiana, il primo trofeo in palio in questa nuova stagione. La mattinata di lavoro è stata così suddivisa: scarico per chi ha giocato ieri, possessi palla, esercitazioni e partita per la restante parte del gruppo. Domani sarà già vigilia di Supercoppa e la squadra si ritroverà nuovamente al mattino al Training Center prima della partenza per Reggio Emilia dove alle ore 19.15 si terrà la conferenza stampa di presentazione della gara. Appuntamento, quest’ultimo, che si potrà seguire live, come sempre, su Juventus TV.

Come riportato da Tuttosport, in vista del match con la formazione azzurra, Andrea Pirlo sta pensando ad alcuni cambi di formazione. Tra i pali confermato Szczesny, che dovrebbe guidare la difesa formata da Danilo, Bonucci e Demiral (da valutare le condizioni di Chiellini). A centrocampo, sulle fasce, dovrebbero agire Chiesa e Bernardeschi, con McKennie favorito su Rabiot per fare coppia con Bentancur nel mezzo. In avanti la solita coppia formata da Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata, con Dejan Kulusevski che potrebbe agire alle loro spalle in sostituzione di un deludente Ramsey.

