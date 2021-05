Juventus, il report dell’allenamento: si rivedono Chiesa e Demiral

Il punto sulla situazione in casa bianconera

La Juventus continua il lavoro di preparazione alla super sfida di domenica sera quando, all'Allianz Stadium di Torino, arriverà il Milan . Scontro che profuma di Champions League, visto che in palio c'è un posto nella massima competizione europea per il prossimo anno. Il club, tramite il proprio sito ufficiale, ha fornito il riassunto della seduta odierna:

"Una mattinata all’insegna di esercitazioni e di tattica per la squadra: questo il menu dell’allenamento di oggi della Juve, che a meno 2 dalla sfida di domenica sera all’Allianz Stadium contro il Milan si è ritrovata in mattinata al Training Center. La preparazione del gruppo si intensifica, all’antivigilia di una sfida molto importante: domani il gruppo è atteso alla Continassa al mattino. Alle 15, invece, è prevista la conferenza stampa di Mister Pirlo, come sempre con i giornalisti invitati e collegati da remoto. Appuntamento, come sempre, in diretta streaming su Juventus Tv".