Juventus, il punto sugli infortunati: Pirlo sorride a metà

Buone notizie dall'infermeria per Andrea Pirlo, in vista dei prossimi impegni: unica nota dolente, il ritardo di condizione di Dybala

Il tour de force che ha dovuto fronteggiare la Juventus tra la fine di gennaio e la metà del mese di febbraio avrebbe causato una serie allarmante di infortuni. I bianconeri sono arrivati a giocarsi una partita fondamentale in chiave scudetto sabato scorso contro l' Hellas Verona , con gli uomini contati ed in panchina Andrea Pirlo aveva a disposizione ben nove prodotti dell' Under 23 più Buffon , Pinsoglio e McKennie , quest'ultimo non al meglio. Nel riscaldamento antecedente l'ultimo incontro vinto 3-0 contro lo Spezia nel turno infrasettimanale della venticinquesima giornata di campionato, si è fatto male anche Matthijs de Ligt . Una brutta tegola per la Vecchia Signora, già priva di Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini , ma fortunatamente per la Juventus , i controlli effettuati nella giornata di ieri avrebbero escluso lesioni muscolari. Detto questo, l'ex Ajax dovrebbe comparire tra i convocati in vista della sfida contro la Lazio di sabato prossimo.

La presenza in campo o meno di de Ligt dipenderebbe strettamente dalle condizioni di Leonardo Bonucci, il quale starebbe recuperando da un infortunio muscolare patito alcune settimane fa. L'obiettivo del numero 19 sarebbe la presenza almeno in panchina per l'anticipo della ventiseiesima giornata di SerieA. Discorso diverso per Giorgio Chiellini, il quale non dovrebbe, teoricamente, forzare il rientro in modo tale da essere a disposizione per il match di ritorno degli ottavi di finale di ChampionsLeague contro il Porto, snodo fondamentale della stagione della Juventus. Per quanto riguarda Arthur, vi sarebbe la speranza di rivedere il brasiliano tra i convocati in vista della partita contro la Lazio, ma sarà altresì necessario rimetterlo nelle condizioni di poter scendere in campo. Detto questo, l'ex Barcellona non dovrebbe essere in dubbio per la sfida contro i lusitani.