Si prospetta un finale di campionato al massimo livello per questa stagione di Serie A. Milan, Juventus, Como e Roma lottano per qualificarsi alla prossima Champions League, che per tutte significherebbe ottenere un bonus di circa 70 milioni di euro. Milioni che fanno comodo per il calciomercato estivo, sempre più alle porte, in cui ogni squadra dovrà rafforzarsi. Per questo motivo, Luciano Spalletti e i suoi ragazzi sono motivati a centrare l'obbiettivo: l'allenatore ha chiesto giocatori importanti per la prossima stagione, ma il raggiungimento del quarto posto (ma anche del terzo, sempre più accessibile) è necessario.

Ecco chi saranno i protagonisti di questo finale per la Juventus, i "fedelissimi" di Spalletti.

Gli intoccabili in difesa

Centrocampo, solidità come parola chiave

L'attacco passa dalla trequarti

Dopo l'infortunio diè chiamato a tornare protagonista in queste ultime partite. Il portiereha dimostrato carattere nella sfida contro l', ma anche da subentrato contro il, parando un rigore.Davanti a lui ci sono gli intoccabili. L'"intoccabile" per eccellenza èil più utilizzato della rosa. Il francese si può muovere sia come braccetto in una difesa a 3, sia come terzino in una difesa a 4. Entrambi gli schemi sono stati utilizzati da, che ritieneimprescindibile. Insieme a lui, anche i suoi compagni di repartosono fondamentali. Senza il centrale brasiliano laha sofferto maggiormente, mentre l'inglese ha ribaltato i giudizi sul suo conto. Occhio anche all'utilizzo di, "capocannoniere" tra i difensori con 4 gol. Importanti anche le prestazioni fornite da, che garantisce in ogni partita corsa, attenzione in difesa e sovrapposizioni in attacco. Anche lui può muoversi in una difesa a 3 o a 4, a seconda delle necessità.In mezzo al campo si sono riscontrate le crescite più notevoli di alcuni giocatori. Più di tutti si nota una consapevolezza maggiore inche, dall'arrivo di, ha compiuto un definitivo salto di qualità. Il centrocampista azzurro è al centro del progetto dell'allenatore, ed è sempre più capitano della sua. Ottimo rendimento anche per, l'altro titolarissimo insieme a. Da quando è stato esonerato, il francese è molto più pericoloso anche in zona offensiva, con 3 gol messi a reperto.La missione diin questo finale è rilanciare. L'olandese, dopo il cambio allenatore, è stato provato in vari ruoli (anche in difesa), ma il suo meglio può darlo a centrocampo.crede nel suo potenziale, ma dipenderà dal suo rendimento in campo il suo futuro allaIn zona offensiva sono arrivati i maggiori problemi per lain questa stagione. Nel finale, però,potrebbe aver trovato una quadra. Ha alzato il suo rendimento "Chico", sempre più in forma nelle ultime partite e protagonista nelle occasioni da gol. Inamovibile sulla destra. Chi rappresenta un jolly, invece, è. L'ivoriano, dal suo arrivo in bianconero, è stato decisivo per risolvere le partite (l'ultima vittoria contro l'porta il suo nome). Perè importante perché può muoversi da "falso nueve" o da. Contro il, infatti, potrebbe giocare lui al posto del turco.Non si può non citare ovviamente il numero 10.è indubbiamente il giocatore più pericoloso dellaed uno dei più utilizzati: 3403 minuti in 42 partire e ha messo a segno 11 gol. Si è mosso anche come punta centrale, ma rende al meglio quando parte sulla trequarti sinistra.Tornato avanti nelle gerarchie anche. Il canadese si ritrova di nuovo ad essere l'unica punta disponibile dopo gli infortuni di. Entrato bene contro l', può ritagliarsi del minutaggio importante in questo finale.