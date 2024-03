I bianconeri scendono in campo tra le mura amiche dell'Allianz Stadium nella partita valevole per la ventinovesima giornata

La Juventus scenderà in campo domenica alle 12:30 nella partita valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di SerieA. I biancoenri ospiteranno nell'anticipo di giornata il Genoa tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, che per l'occasione sarà tutto esaurito, con i tifosi pronti a spingere i bianconeri ad una vittoria che manca dalla partita contro il Frosinone.