Juventus-Frosinone 4-0: Un super Milik strapazza i gialloblù

Nei quarti di finale di Coppa Italia, la Juventusaffronta il Frosinonenella cornice dell'Allianz Stadium. I bianconeri, nell'ultimo turno hanno strapazzato la Salernitana per 6-1, mentre gli ospiti hanno battuto per 4-0 il Napoli. I padroni di casa si schierano con il solito modulo, presentando diverse sorprese; Perin in porta, Miretti a centrocampo e Weah sull'out destro. Riposano Chiesa, Cambiaso e Rabiot, mentre il trio difensivo rimane quello titolare. In avanti spazio a Yildiz e Milik. I ciociari, invece, lasciano in panchina qualche big, compreso l'ex Matias Soulè, mentre è in campo l'altro ex Kaio Jorge, nel tridente con Harroui e Ibrahimovic.