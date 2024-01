Juventus-Frosinone: le formazioni ufficiali

La squadra bianconera scende in campo contro i ciociari nella partita valevole per i quarti di finale della Coppa Italia

La Juventus scenderà in campo questa sera contro il Frosinone nella partita valevole per i quarti di finale della Coppa Italia . La vincente della partita andrà a disputare la semifinale, questa volta sia d'andata che di ritorno, contro la Lazio, che ha vinto ieri sera il derby contro la Roma.

Una partita da non sbagliare per i bianconeri, per continuare ad inseguire uno degli obiettivi stagionali, quella Coppa Italia che hanno conquistato più volte di qualsiasi altra squadra. Questa sera inoltre Massimiliano Allegri toccherà le 400presenze sulla panchina di Madama, portandosi a 5 lunghezze da Marcello Lippi.