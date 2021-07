Juventus – Frabotta si allontana dall’Atalanta… Per colpa del Bologna

Frabotta sembrava vicinissimo all'Atalanta, e invece l'accordo potrebbe saltare per via di una clausola con il Bologna.

L'Atalanta è alla ricerca di un esterno sinistro che sia in grado di far rifiatare Robin Gosens. Il tedesco è uno dei migliori in Italia (forse al mondo) nel suo ruolo, lo dicono i numeri: 11 gol e 8 assist in 32 partite in campionato. L'esterno atalantino è una vera e propria spina nel fianco per le difese avversarie, tanto abile nella fase difensiva quanto in quella offensiva. Nonostante l'età (27 anni, non più un ragazzino) la sua valutazione di mercato rimane comunque altissima, ben 35 milioni di euro. Diverse grandi squadre in giro per il mondo hanno provato a fare offerte per il talento neroazzurro, ma la Dea ha sempre rimandato al mittente ogni proposta. Il classe 1994 non si muoverà da Bergamo a meno di clamorose offerte irrinunciabili.