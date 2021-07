Juventus – L’Atalanta piomba su Frabotta: addio vicino

Non solo acquisti, ma anche cessioni in casa Juventus: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Frabotta è vicinissimo all'Atalanta.

Dopo un campionato difficile e leggermente al di sotto delle aspettative, la Juventus è pronta a ripartire da zero. La guida della squadra è passata da Andrea Pirlo a Massimiliano Allegri , chiamato a riportare i bianconeri in alto, dove sono sempre stati. I primi allenamenti sono già cominciati, tutti sono pronti e carichi in vista della prossima stagione, in casa Juventus si respira grande ottimismo. Mentre il nuovo allenatore comincia il lungo lavoro di preparazione fisica e tattica, i dirigenti sono alla ricerca di giocatori utili a rinforzare la rosa. Non solo acquisti ( Locatelli rimane l'obiettivo numero uno ) ma anche cessioni.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Gianluca Frabotta è finito nel mirino dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini. La Dea è alla ricerca di un giocatore che possa diventare il nuovo vice di Robin Gosens. L'esterno tedesco è ritenuto intoccabile, ma, come tutti, ha bisogno di rifiatare per ricaricare le energie. In questo senso la dirigenza neroazzurra avrebbe individuato nel giovane esterno classe 1999 della Juventus il giocatore ideale per ricoprire questo ruolo. Valutato circa 2,5 milioni di euro, ora si tratta sulla formula del trasferimento: secondo la Rosea, Frabotta lascerà Torino in prestito con diritto di riscatto. A breve sono attese le firme e l'ufficialità.