La Juventus sta per scendere in campo contro la Fiorentina nella partita valevole per la trentunesima giornata del campionato italiano di SerieA. Dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Lazio, i bianconeri cercheranno di tornare ad ottenere i tre punti anche in campionato, per consolidare la loro posizione e per avvicinarsi all'obiettivo Champions League.