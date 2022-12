Juventus, al via l’evento per il periodo natalizio: tutti i dettagli

La Juventus, con un comunicato ufficiale sul sito, ha annunciato l'inizio di vari eventi con temi natalizi.

La Juventus, tramite una nota ufficiale, ha pubblicato tutte le novità dei vari eventi previsti per il periodo natalizio. Ecco il comunicato: "A Natale le emozioni si amplificano, i cuori si riempiono e la voglia di condivisione aumenta per celebrare insieme le tradizioni. Questo in un mondo che fa della diversità un valore, nell’inclusività di una festa che accomuna milioni di persone. I modi di festeggiare il Natale sono tanti, tantissimi, e tutti stupendi: quest’anno vogliamo ricordarli, insieme, in occasione del Natale bianconero, che infatti diventa… XMAS FUSION! Quello che vuole lanciare Juventus attraverso il suo visual originale e inedito è un messaggio di inclusività che vada a parlare a tutti i tifosi, qualunque sia la loro provenienza.

Questo attraverso la rappresentazione dei simboli del Natale nel mondo, ovviamente, come sempre, in chiave molto bianconera. “Blending traditions from all round the world” è proprio il claim della campagna di Juventus, che mette al centro, lo ripetiamo, l’inclusione, termine a cui vogliamo dare un significato più ampio e profondo. Non limitandosi allora a festeggiare, secondo la nostra specifica cultura, ma rappresentando il Natale come un insieme di icone e tradizioni che abbraccino le culture sparse per il mondo.

E allora, potete cliccare adesso qui per scoprire cosa abbiamo preparato per voi. E non è finita! Sono tante le attività pensate per giocare insieme. Anche quest’anno, a partire dal 5 dicembre sarà possibile creare il proprio biglietto di auguri da condividere sui social o utilizzare offline (qui). Dal 16 dicembre all’8 gennaio, poi, parte “Xmas Fusion – The Contest”. Ogni tifoso potrà creare il suo pacco regalo utilizzando le nostre icone per poi provare a vincere uno dei prodotti di Natale (un tentativo al giorno, due per gli Juventus Member). Partecipando tutti i giorni sarà possibile, inoltre, partecipare all’estrazione finale di un cesto dei doni di Natale contenente prodotti Juventus".