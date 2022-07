Juventus, gli esuberi sono difficili da vendere: mercato bloccato?

La Juventus sta trovando molte difficoltà a vendere determinati calciatori, che potrebbero fruttare un importante gruzzoletto per il mercato.

La Juventussta lavorando su tanti fronti per migliorare la squadra in vista della prossima stagione, che, a detta di tutti, dovrà essere l'annata del riscatto per i bianconeri. Sono già arrivati diversi innesti importanti, come Pogba e Di Maria, ma è soprattutto sul fronte cessioni che la Vecchia Signora è un po' in difficoltà. Infatti, ci sono alcuni calciatori che non rientrano nei piani e potrebbero andare via, ma le varie situazioni di calciomercato stanno bloccando le uscite di Madama, che con i soldi degli eventuali addii potrebbe concentrarsi sugli altri calciatori da acquistare per rinforzare ulteriormente la rosa di Allegri.

Soprattutto per quanto riguarda il centrocampo la Juventus ha diversi calciatori alla porta: Rabiot, Arthur e Ramsey. Il primo, qualche settimana fa, ha chiesto di essere ceduto, ma il suo ingaggio monstre, da sette milioni annui, ha bloccato ogni trattativa, visto che l'ex PSG ascolta soltanto offerte di squadre che giocano la Champions League. Il regista brasiliano, arrivato come nuovo play, tra infortuni e prestazioni non convincenti, non ha mai convinto a pieno la dirigenza, ma anche qui, il contratto a 5 milioni annui, pesa abbastanza sulla cessione, anche se l'Arsenal potrebbe tornare alla carica nelle prossime settimane, dopo il mancato approdo nella sessione invernale.

Il trequartista gallese, invece, è praticamente un separato in casa da un anno. L'ex Arsenal è stato mandato anche in prestito ai Rangers, ma gli scozzesi hanno deciso di non proseguire il rapporto. L'ingaggio anche qui è importante, 7 milioni di euro, ma in questo caso margini per la cessione non ce ne sono, visto che il centrocampista ha oltrepassato la soglia dei trenta anni, e il cartellino ha un valore minimo. Proprio per questi motivi la Juventus starebbe trattando da tempo la risoluzione, per dire addio al gallese. Da questi tre calciatori potrebbe arrivare un tesoretto niente male, 5o milioni dai cartellini, e oltre 40 milioni lordi dagli stipendi, soldi da reinvestire per Zaniolo e il difensore.