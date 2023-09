Juventus News | Da paura! Ecco chi può arrivare in panchina nel 2024

Massimiliano Allegri sarà l'allenatore della Juventus anche il prossimo anno? La domanda non ha una risposta certa

Sul futuro della Juventus si stanno interrogando in parecchi. Non è solo una questione del momento. Ma è qualcosa di più profondo rispetto all'analisi che va fatta sul futuro. Per questa ragione si parla spesso e volentieri di come Massimiliano Allegri potrebbe terminare questa stagione sulla panchina bianconera, per poi andare altrove.

Il calciomercato degli allenatori: Juventus coinvolta? — Sono indiscrezioni che ovviamente circolano e che raccontano di come il tecnico stesso starebbe pensando di lasciare con una vittoria di un trofeo. Allegri è rimasto scottato dalle tante critiche ricevute, avendo - si dice - anche rifiutato offerte faraoniche dall'Arabia pur di restare a Torino. Vero o chiacchiera che sia, la Juventus dovrà - in quel caso - sempre e comunque prendere in considerazione l'idea di cambiare tecnico. Motivo per cui qualche nome sta già iniziando a circolare.

Juventus, chi può arrivare al posto di Allegri — La Juventus potrebbe prendere in considerazione diversi nomi di tecnici più o meno noti. C'è chi parla di un ritorno di Antonio Conte e chi parla di un mister x qualsiasi. Noi diciamo che il grande sogno bianconero sarebbe quello di riportare in Italia un tecnico che in Premier League sta facendo sfracelli. Il riferimento va a Roberto De Zerbi. Un tecnico che piace tantissimo soprattutto a Giuntoli e che sta dimostrando qualità pazzesche con il Brighton. Ovvio che servirebbe la volontà di tutti. In primis quella del club Inglese a liberare l'ex mister del Sassuolo e poi, anche quella del tecnico di tornare subito in Italia. Quello che accadrà lo staremo a vedere, qualcosa però inizia a muoversi. E non è finita. A quanto pare, Giuntoli starebbe trattando un calciatore a sorpresa: "Lo vuole anche il City" <<<

