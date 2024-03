Juventus Dsyre ai playoff della eSerie A

Il bianconero ha raggiunto i playoff I playoff a Verona che saranno decisivi per l’approdo nella Final Eight

La Juventus avanza nella eSerie A , e lo fa grazie al campione in carica, che ha superato la prima fase del torneo, ed è ora approdato a quella successiva.

"Si è conclusa la prima fase di eSerie A. Il nostro DaniPitbull ha conquistato il secondo posto del girone B, a sole due lunghezze dall’Udinese. Un ottimo piazzamento per Juventus Dsyre, che si affaccia così ai playoff della competizione, in programma giovedì 18 Aprile.

Bilancio positivo per DaniPitbull -campione eSerie A in carica- che ha saputo chiudere il raggruppamento con 4 vittorie un pareggio e una sola sconfitta, arrivata nell’ultima giornata di match contro il Cagliari. Nota di merito anche per l’altro giocatore draftato, Domenico Di Vico, che ha battuto 3-1 il Sassuolo nell’ultima partita disputata.