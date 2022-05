Juventus, avanti tutta per Di Maria: fumata bianca ad un passo

La Juventus si avvicina sempre di più all'acquisto di Angel Di Maria, centrocampista del PSG in scadenza di contratto.

redazionejuvenews

La Juventus, conclusa formalmente la stagione 2021-22, pensa già al calciomercato estivo. I bianconeri dovranno intervenire massicciamente, acquistando almeno un calciatore per reparto. In attacco, considerando l'addio di Paulo Dybala, che andrà via tra poche settimane a parametro zero, ci sarà bisogno di un suo sostituto, e la rosa dei nomi è abbastanza lunga. Fino a poche settimane fa il favorito sembrava Giacomo Raspadori, ma negli ultimi giorni, il classe 2000 ha perso terreno, sensazione confermata anche dalle dichiarazioni del dirigente dei neroverdiCarnevali: "Ha enormi qualità, ma è giovane e deve crescere. Dovrebbe arrivare in un top club con maggiore esperienza rispetto a quella che ha ora. Se gli si chiede di vestire i panni dell'erede di Dybala avrebbe difficoltà, ci vuole tempo".

Sta scalando le gerarchie, invece, Angel Di Maria, centrocampista offensivo del Paris Saint-Germain in scadenza di contratto. L'accordo dell'argentino con il club francese scade a giugno 2022, e l'ex Manchester United non sembra aver trovato l'intesa con Les Parisiens, motivo per cui la Juventus sarebbe interessata ad acquistare El Fideo a parametro zero. La concorrenza è folta, visto che ci sono anche diverse squadre della Liga, ma la Vecchia Signora sembrerebbe in pole, considerando anche l'offerta molto sostanziosa recapitata all'entourage del classe '88.

La dirigenza bianconera, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, avrebbe messo sul piatto una proposta significativa: un contratto annuale con opzione per il secondo da 7 milioni a stagione, rispettando le richieste del Fideo, che in una recente intervista ha dichiarato di voler giocare ancora un paio d'anni in Europa, prima di tornare in Argentina per terminare la carriera in patria. Le parti sarebbero molto vicine, visto anche l'indizio social, con Di Maria che ha messo diversi like a post della Juventus o di calciatori di Madama. La Juventus è vicina a mettere a segno il primo colpo di un calciomercato che si prospetta scoppiettante.