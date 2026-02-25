Juventus, Del Piero a Sky: “Serve un’impresa titanica”

Alessandro Del Piero non ha dubbi: “La Juventus per passare il turno deve compiere un’impresa titanica”.

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Alessandro Del Piero si è soffermato sul match di questa sera della Juventus. Qui sotto le parole dell’ex capitano bianconero:

“La Juve ha un’impresa titanica, molto più grande di quella dell’Inter. Penso che debba dare una risposta di orgoglio e vincere la partita, facendo una gara superiore. Deve darsi delle risposte, perché ultimamente ha perso diverse partite. C’è bisogno di una scintilla che faccia cambiare il trend, perché poi è difficilissimo che passino domani, anche se ce lo auguriamo tutti”.