Juventus – De Zerbi: “Spero che Dybala torni ai livelli di 2-3 anni fa”

Intervistato da SportItalia, Roberto De Zerbi ha parlato della nuova Juventus di Massimiliano Allegri, da Kulusevsky fino a Kayo Jorge.

Dopo due stagioni di altissimo livello come allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi ha deciso di accettare una nuova sfida e di trasferirsi in Ucraina, allo Shakhtar Donetsk . Intervistato da SportItalia, il tecnico italiano ha parlato della Juventus di Massimiliano Allegri : "Come potrebbe giocare la Juve di Allegri? Kulusevski è un altro giocatore importante, oltre a Ronaldo, Dybala e Chiesa, perchè ha forza. E' un giocatore che si presta con tutti, ma si presta molto bene anche con Allegri. Spero da appassionato di calcio e di giocatori forti, che Dybala torni ai livelli di 2-3 anni fa. E' stato infortunato tanto e dispiace vedere un giocatore così forte soffrire. Un giocatore come Dybala è importante non solo per la Juve ma per tutto il calcio italiano: vederlo le domeniche è un piacere anche per gli avversari".

Su Locatelli e Pjanic, De Zerbi ha aggiunto: "Allegri ha sempre basato tanto delle sue squadre sul centrocampo, quindi se vuole sia Pjanic che Locatelli è per farli giocare assieme e perchè ha ritenuto necessario probabilmente andare ad intervenire in quel reparto. Dove giocheranno? I giocatori forti sanno giocare in tutte le posizioni, sanno giocare con giocatori altrettanto forti". I due centrocampisti da diverse settimane sono accostati alla squadra bianconera, ma per il momento all'orizzonte non ci sono novità importanti. La trattativa con il Sassuolo per il centrocampista italiano è in stallo, mentre non ci sono ancora offerte ufficiali per il ritorno in Italia del regista bosniaco.