Juventus, Cherubini a rischio? Nel mirino il ds dell’Atletico: la situazione

Fino al 19 aprile - giorno in cui è fissato il Collegio di garanzia dello sport - il futuro societario della Juventus resterà in attesa. Il verdetto che verrà emesso al Coni permetterà ai bianconeri di avere le idee più chiare. Tuttavia, ciò non equivale a restare con le mani in mano e il club comincia a valutare, studiare i profili più giusti per il ruolo di prossimo direttore sportivo.