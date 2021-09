Juventus, Dybala e Morata assenti: chance per Bernardeschi?

In assenza dei due attaccanti titolari della Juventus, contro il Chelsea potrebbe trovare spazio Bernardeschi

In vista della partita di Champions League contro il Chelsea, le assenze di Paulo Dybala e Alvaro Morata pesano come macigni in casa Juventus. I due attaccanti sono infatti i titolari nella squadra di Massimiliano Allegri, e hanno cominciato la stagione in maniera molto positiva. Fermati da un infortunio nel corso della partita contro la Sampdoria, i bianconeri dovranno fare a meno di loro. Al loro posto sono pronti Chiesa e Kean che proveranno a non far rimpiangere l'estro di Dybala e il grande lavoro offensivo di Morata. In loro assenza, però, troverà sicuramente spazio anche Federico Bernardeschi, che contro una grande squadra come il Chelsea, proverà a sorpredenre.